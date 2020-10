Motorista de aplicativo alvo de assalto morre em hospital de Manaus

O motorista de aplicativo, José Roberto da Silva Ferreira, de 42 anos, morreu na noite desta terça-feira (20), em um hospital particular localizado no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele foi sequestrado e agredido por criminosos durante um assalto no sábado (17) e só foi encontrado no domingo (18).

Após anunciarem o assalto, os bandidos tentaram colocar a vítima no porta-malas do carro. Como não conseguiram, o agrediram com muita violência e o abandonaram, ferido, no ramal da Gisele, no Distrito Industrial 2. Uma empresa de rastreamento, acionada pelos familiares do homem, localizou o veículo.

José Roberto foi levado em estado grave inicialmente para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, mas acabou sendo transferido para uma unidade hospitalar particular onde não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), removeu o cadáver para fazer o exame de necropsia e será liberado aos familiares para velório. A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) deve investigar o caso.