Motorista de aplicativo capota carro após ser atingido na traseira em Manaus   

Notícias de Manaus – Um motorista de aplicativo capotou o carro em que trabalhava após ser atingido na traseira por outro veículo, na noite de quinta-feira (4), em Manaus. O acidente ocorreu na rua Visconde de Porto Seguro, bairro Flores, zona centro-sul da capital.

PUBLICIDADE

De acordo com o relato do motorista, que preferiu não se identificar, ele transportava quatro passageiros — um casal e duas crianças da mesma família — quando foi surpreendido pela batida. O impacto fez o carro virar na via.

Leia mais: José Dirceu diz que Tarcísio ‘é uma ficção’ e ‘não tem força nenhuma’ sem Bolsonaro

PUBLICIDADE

Por sorte, as vítimas não sofreram ferimentos graves e foram rapidamente socorridas por familiares, que as levaram a uma unidade de pronto atendimento.

O motorista que provocou o acidente fugiu do local sem oferecer ajuda e ainda não foi identificado.