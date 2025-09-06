A notícia que atravessa o Brasil!

Motorista de aplicativo capota carro após ser atingido na traseira em Manaus   

Condutor responsável pelo acidente fugiu sem prestar socorro.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 06:28

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus  – Um motorista de aplicativo capotou o carro em que trabalhava após ser atingido na traseira por outro veículo, na noite de quinta-feira (4), em Manaus. O acidente ocorreu na rua Visconde de Porto Seguro, bairro Flores, zona centro-sul da capital.

De acordo com o relato do motorista, que preferiu não se identificar, ele transportava quatro passageiros — um casal e duas crianças da mesma família — quando foi surpreendido pela batida. O impacto fez o carro virar na via.

Leia mais: José Dirceu diz que Tarcísio ‘é uma ficção’ e ‘não tem força nenhuma’ sem Bolsonaro

Por sorte, as vítimas não sofreram ferimentos graves e foram rapidamente socorridas por familiares, que as levaram a uma unidade de pronto atendimento.

O motorista que provocou o acidente fugiu do local sem oferecer ajuda e ainda não foi identificado.

