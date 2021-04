Motorista de aplicativo dorme ao volante e colide com poste em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um motorista de aplicativo, identificado como Ivo Serrão, de 21 anos, ficou ferido após perder o controle do veículo e colidiu contra um poste na manhã desta sexta-feira (2), na Avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus.

Conforme o relato da vítima, ela acabou dormindo no volante, pois teria passado a noite trabalhando. Momento em que perdeu a direção do veículo e causou a colisão com um poste e outro carro que estava na pista.

Após o acidente, Ivo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para uma unidade hospitalar, já o motorista do outro veículo que também se envolveu no acidente, não sofreu nenhuma lesão.

A energia do local foi desligada devido ao risco de tombamento do poste que está suspenso apenas pela fiação.