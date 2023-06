Motorista de aplicativo fica ferido durante acidente de trânsito na zona leste de Manaus

Um motorista de aplicativo, de 28 anos, ficou ferido em um acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (16) na avenida Cosme Ferreira, localizada na zona leste da cidade.

De acordo com as informações disponíveis, o motorista acabou adormecendo ao volante, o que resultou na perda de controle do veículo e na colisão com uma plataforma de ônibus no sentido Centro/bairro.

No momento do acidente, o motorista estava sozinho no veículo, que sofreu danos significativos na parte dianteira. A vítima apresentou ferimentos pelo corpo e rosto e foi prontamente socorrida pelo Samu, sendo encaminhada ao Hospital João Lúcio.

A ocorrência causou congestionamento na região, uma vez que o trânsito está intenso no local. O veículo ainda não foi removido da pista, pois será submetido à perícia para a investigação das circunstâncias do acidente.

Redação AM POST