Manaus

Motorista de app capota carro com duas crianças dentro no bairro Parque das Laranjeiras em Manaus

Segundo relatos, o carro que bateu fugiu imediatamente após o impacto, apesar das tentativas de perseguição por testemunhas.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 16:15 - Atualizado em 05/09/2025 às 17:13

Notícias de Manaus – O motorista de aplicativo Erivaldo Marques, de 55 anos, perdeu o controle do seu veículo, um Renault Logan, e capotou na Avenida Visconde de Porto Seguro, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Norte de Manaus. O incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (5), após o carro ser atingido na traseira por um veículo em alta velocidade.

Erivaldo estava transportando dois adultos e duas crianças. Segundo relatos, o carro que bateu fugiu imediatamente após o impacto, apesar das tentativas de perseguição por testemunhas. Uma das placas do veículo agressor caiu durante a colisão, e sua identificação foi registrada como TAE1G94, correspondente a um Volkswagen Polo prata, de acordo com dados da plataforma Sinesp Cidadão.

Embora o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tenha sido acionado, os passageiros feridos foram levados por familiares às unidades de saúde da capital, optando por não aguardar o atendimento no local.

