A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Motorista de app capota carro com duas crianças

Segundo relatos, o carro que bateu fugiu imediatamente após o impacto, apesar das tentativas de perseguição por testemunhas.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 16:15 - Atualizado em 05/09/2025 às 16:19

Ver resumo

Notícias de Manaus – O motorista de aplicativo Erivaldo Marques, de 55 anos, perdeu o controle do seu veículo, um Renault Logan, e capotou na Avenida Visconde de Porto Seguro, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Norte de Manaus. O incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (5), após o carro ser atingido na traseira por um veículo em alta velocidade.

PUBLICIDADE

Leia mais: Ipaam aplica R$ 1,39 milhão em multas por crimes ambientais durante operação no Amazonas

Erivaldo estava transportando dois adultos e duas crianças. Segundo relatos, o carro que bateu fugiu imediatamente após o impacto, apesar das tentativas de perseguição por testemunhas. Uma das placas do veículo agressor caiu durante a colisão, e sua identificação foi registrada como TAE1G94, correspondente a um Volkswagen Polo prata, de acordo com dados da plataforma Sinesp Cidadão.

PUBLICIDADE

Embora o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tenha sido acionado, os passageiros feridos foram levados por familiares às unidades de saúde da capital, optando por não aguardar o atendimento no local.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Amazonas

Feriado de 5 de setembro marca 175 anos da elevação do Amazonas à categoria de província

Data marca elevação à categoria de província e coincide com o Dia da Amazônia, destacando preservação ambiental e identidade regional.

há 20 minutos

Amazonas

Ipaam aplica R$ 1,39 milhão em multas por crimes ambientais durante operação no Amazonas

As irregularidades envolvem o transporte ilegal de quelônios e ovos da Amazônia, além do processamento de madeira sem licença.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Joelma chega no Aeroporto Eduardo Gomes para show no Sou Manaus e é recebida com festa por fãs

Dona de Manaus? A cantora foi tietada por fãs logo na chegada na capital amazonense.

há 1 hora

Famosos

Viih Tube e Eliezer vivem momentos de tensão com leões e tigres ao redor de quarto em hotel de luxo na África do Sul

O casal assinou um termo isentando o hotel de qualquer situação com animais que possa ocorrer.

há 1 hora

Brasil

Ex-professora é presa pela 4ª vez por furtar cartões de crédito em academias

Na residência da investigada, policiais da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) encontraram cartões em nome de outras pessoas.

há 2 horas