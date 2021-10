Motorista de app fica ferida após grave acidente de trânsito em avenida de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Uma motorista de aplicativo, de identidade preservada, precisou ser socorrida após grave acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (20), na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, um dos motoristas estava sob efeito de álcool, na ocasião, ele dirigia em alta velocidade e acabou atingindo a traseira do carro de uma motorista de aplicativo. Com o impacto, os dois veículos capotaram e o carro da mulher sofreu um princípio de incêndio.

Por sorte, a mulher saiu com vida do veículo, no entanto, precisou ser socorrida após inalar muita fumaça. Ela teve várias escoriações pelo corpo.

O causador do acidente se recusou a fazer o teste do barômetro e ainda alegou que a motorista de aplicativo, estava parada na avenida. Ambos foram levados para a delegacia, para os procedimentos cabíveis.

Continua depois da Publicidade

O trânsito no local ficou ficou complicado, uma vez que os dois veículos permanecem na avenida.