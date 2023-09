Motorista de caçamba morre após ser atropelado por trator dentro de construção em Manaus

Manaus/AM – Um motorista de caçamba, identificado como Orlando Rodrigues Morais, morreu após ser atropelado por um trator dentro de uma obra na avenida Grande Circular, na Comunidade da Sharp, Zona Leste da capital. A vítima era funcionário de uma empresa que fornece material para a construção.

De acordo com informações preliminares, o homem deixou a caçamba estacionada na via e entrou a pé no canteiro. Nesse momento, Orlando foi atropelado e morreu na hora.

Segundo a construtora Etam, unidade gestora do local, a área em que a vítima entrou estava interditada para trânsito de pessoas por conta do maquinário que estava em operação.

Em comunicado oficial, a Etam informou que está colaborando com as autoridades e que presta todo o suporte necessário aos familiares de Orlando.

Confira o documento na íntegra:

“A unidade gestora lamenta profundamente o acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (18/09), envolvendo o motorista de uma das carretas que fornecem material para a obra, na zona leste, e que na ocasião se encontrava em área interditada para trânsito de pessoas. A unidade gestora ressalta que, ao ser informada sobre o ocorrido, imediatamente notificou a empresa responsável pela obra e os órgãos competentes e encaminhou ao local as equipes da área social e técnica para darem todo o acompanhamento. Assim como a empresa responsável pela obra, está prestando total apoio à família.

No momento, aguarda o resultado da perícia técnica no local, para dar andamento nos procedimentos a serem adotados. Além disso, reforça o seu comprometimento com as normas de segurança nas obras que devem ser seguidas por todos os envolvidos, prestadores de serviço, colaboradores e fornecedores”.

Redação AM POST