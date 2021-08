Motorista de caminhão é detido após grave acidente que matou duas pessoas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um motorista do caminhão, não identificado, foi detido nesta sexta-feira (27) após grave acidente que matou duas pessoas na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão que transportava areia, bateu na traseira do veículo das vítimas e o empurrou contra uma carreta. Com a colisão, o carro em que as vítimas estavam acabou esmagado.

Após o impacto dos veículos, o motorista da carreta fugiu do local, mas retornou logo em seguida sendo conduzido pela polícia.

A empresa C3 Engenharia, aparece como proprietária do caminhão que transportava areia.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) está no local para ajudar no trânsito caótico que se encontra na área do acidente.