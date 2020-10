Motorista de caminhão é preso após matar mulher atropelada na zona leste de Manaus

Um homem de 48 anos foi preso por policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após um acidente de trânsito, envolvendo um caminhão e uma motocicleta, na rua Bom Jesus, bairro Zumbi, zona leste de Manaus, na tarde de quarta-feira (14/10). A condutora da motocicleta, identificada como Itajara de Souza Pantoja, morreu no local.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem alegou que trafegava pela via quando a condutora da motocicleta tentou fazer uma ultrapassagem. Ele não conseguiu parar a tempo e atropelou a mulher. Mas a versão é contestada por outra mulher, que estava na garupa da motocicleta envolvida no acidente. Ela afirmou, em depoimento, que o homem dirigia o caminhão em alta velocidade.

Testemunhas relataram que o suspeito tentou fugir do local, mas foi impedido pela população, que danificou o veículo para tentar conter a fuga. O condutor foi levado ao 14º DIP, onde foi flagranteado por homicídio culposo majorado por acidente de trânsito. Por ter tentado fugir do local do acidente, sem prestar socorro à vítima, o homem foi levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT).

* Com informações da Assessoria de Imprensa