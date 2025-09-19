Motorista de caminhão suspeito de embriaguez invade terminal e destrói motos em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Na noite desta sexta-feira (19), um caminhão invadiu o Terminal de Integração 3 (T3), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, derrubou parte do muro e atingiu diversas motocicletas que estavam estacionadas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o rastro de destruição: motos ao chão e a grade de proteção do terminal completamente danificada. Em uma das gravações, um homem que presenciou o acidente desabafa sobre o ocorrido: “Vagabundo bêbado invadiu o Terminal 3, esbagaçou um monte de moto dos parceiros aí. Quem tiver com a moto por aqui… caminhão espocou tudo aqui”.

Policiais militares foram acionados, estiveram no local para controlar a situação e registrar a ocorrência. Não há registro de feridos até o momento.

Suspeita de embriaguez

Testemunhas relataram que o motorista apresentava sinais de embriaguez no momento do impacto. A informação, no entanto, dependerá da confirmação pelos procedimentos policiais e da perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que deverá apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do condutor.

As equipes que atenderam a ocorrência isolaram a área afetada para evitar novos riscos aos usuários do terminal e facilitar o trabalho de remoção dos destroços. As motocicletas danificadas permaneceram sob custódia no local enquanto eram feitos os levantamentos iniciais. A administração do T3 deve avaliar os prejuízos estruturais para a recuperação do trecho atingido do muro e da grade.