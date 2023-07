Motorista de carro fica preso às ferragens durante acidente com rota em Manaus

Um motorista, não identificado, ficou ferido após um acidente de trânsito nesta sexta-feira (21), na Avenida Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, em Manaus.

De acordo com a polícia, o motorista do carro estava trafegando pega avenida, quando foi atingido na lateral por um ônibus. Com a batida, o motorista do carro ficou preso entre as ferragens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ferido, ele foi removido com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O Samu o encaminhou para uma unidade hospitalar, consciente e sem ferimentos graves.

Redação AM POST