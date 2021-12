Motorista de HB20 foge sem pagar após encher tanque em posto de combustível de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um motorista que dirigia um carro modelo HB20 encheu o tanque de combustível na manhã desse domingo (5) e fugiu sem pagar no posto de gasolina, localizado entre as Avenidas Duque de Caxias e Boulevard Álvaro Maia, em Manaus.

De acordo com frentistas do local, não é a primeira vez que o condutor desse veículo dá calote em postos da capital, pois ele sempre muda a placa do carro.

O prejuízo foi no valor de R$300, que deveria ser pago pelo homem. Conforme funcionários que atenderam o motorista ele estava bem arrumado e pediu para completar o tanque. “Quando terminou de abastecer, nem deixou fechar o carro já saiu disparado”, disse uma funcionaria que não quis se identificar.

Os funcionários chegaram a criar mecanismos para evitar ser vítimas do motorista e colocaram cartazes no local de trabalho com características do carro e detalhes que conseguiram identificar para tentar não ser alvo, mas não adiantou.