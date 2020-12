Motorista de ônibus é preso após acidente de trânsito que resultou na morte de estudante em Manaus

Redação AM POST

Um motorista de 36 anos foi preso após um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (01/12), no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Ele dirigia um ônibus que se chocou com uma motocicleta

no cruzamento da rua Criciúma com a avenida L. A estudante Syndel Camilly Silva dos Santos, de 14 anos, estava na garupa da motocicleta e morreu.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o condutor da moto era o pai da estudante, um homem de 40 anos. Ele trafegava pela rua Criciúma, quando manobrou o veículo sentido avenida L e acabou colidindo com o ônibus que passava pelo local.

Pai e filha foram socorridos e levados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Syndel não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade hospitalar. O pai da vítima segue internado e seu estado de saúde é estável.

O motorista do ônibus foi conduzido por policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ao 19º DIP, onde foi flagranteado pelos crimes de homicídio culposo de trânsito e lesão corporal culposa de trânsito.