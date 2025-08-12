A notícia que atravessa o Brasil!

Motorista é preso com 13 kg de drogas na Zona Centro Sul de Manaus

Uma abordagem a um motorista em atitude suspeita resultou nesta apreensão.

Por Marcia Jornalist

12/08/2025 às 06:36 - Atualizado em 12/08/2025 às 06:37

Notícias de Manaus – Na manhã de segunda-feira, 11, a polícia de Manaus interceptou um motorista de 26 anos que se comportava de maneira suspeita. Ele dirigia um carro Onix branco e desobedeceu a uma ordem de parada.

A Rocam, relatou: “Fizemos sinais sonoros para ele parar, mas o indivíduo empreendeu fuga. Conseguimos acompanhá-lo e alcançá-lo na Avenida Professor Nilton Lins.”

Durante a perseguição, o suspeito jogou um objeto pela janela do carro. “Vimos que ele lançou um artefato, mas não conseguimos identificar o que era. Na abordagem, encontramos três tabletes de supostamente skunk dentro do veículo”, explicou o sargento.

A equipe retornou ao local onde o suspeito havia descartado o objeto, mas não o encontrou. No entanto, durante a interrogativa, o homem confessou ser responsável pela droga e que a repassaria para um endereço em um prédio de apartamentos. “Fomos até o endereço e a proprietária nos autorizou a entrar. No subsolo, encontramos um depósito com o restante da droga”, completou João Victor.

O suspeito já enfrenta um processo por estelionato. O caso foi registrado no 1º DIP, e as investigações prosseguem.

