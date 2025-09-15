Motorista embriagado causa acidente e agride policiais em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo (14), um acidente inusitado ocorreu no bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Um motorista embriagado, identificado como Jailson, colidiu violentamente na traseira de um ônibus estacionado na avenida Paraíba, resultando na destruição da parte frontal de seu veículo.

O ônibus, que pertence a uma empresa de transporte público, estava parado para embarque e desembarque de passageiros no momento da colisão.

Testemunhas relataram que Jailson demonstrava sinais evidentes de embriaguez, o que foi confirmado pelo teste do bafômetro, que apontou um nível de álcool acima do limite legal.

Após o acidente, Jailson se mostrou agressivo, discutindo com os policiais militares que chegaram ao local. Ele tentou agredir os agentes, alegando que a culpa pela colisão era do motorista do ônibus, mesmo com as evidências contrárias.

O motorista foi contido e, em seguida, levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde enfrentará acusações de desacato e direção sob efeito de álcool.

Apesar do forte impacto, felizmente, ninguém ficou ferido.