Motorista enche tanque em posto de gasolina e foge sem pagar na Zona Oeste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um motorista, ainda não identificado, encheu o tanque do carro e fugiu do local sem pagar pelo combustível, em um posto no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Câmeras de segurança do posto registraram o momento e segundo funcionários do estabelecimento, o homem aproveitou o momento em que uma frentista teria se afastado para pegar a máquina de cartão e “arrancou” com o veículo.

De acordo com os trabalhadores essa é a segunda vez que o motorista comete o mesmo crime, a primeira vez aconteceu no dia 29 de novembro, usando o mesmo carro.

A ação criminosa já foi registrada e a polícia analisa as câmeras, que tem imagens bem claras da placa do veículo, o que pode facilitar a chegada ao suspeito.