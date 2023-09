Motorista fica gravemente ferido após arrancar poste em Manaus

Manaus/AM – Um homem não identificado, ficou gravemente ferido na madrugada deste domingo (3), após colidir com um poste na Avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava em um carro trafegando pela avenida em alta velocidade quando acabou colidindo e arrancando um poste no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o impacto da colisão, a vítima ultrapassou o canteiro central e entrou na contramão da via. Apenas o motorista estava no veículo no momento do acidente.

O homem ficou gravemente ferido e foi encaminhado desacordado para um hospital da capital amazonense. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Redação AM POST