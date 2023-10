Motorista fica preso às ferragens após capotamento de carro em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta sexta-feira (6), um acidente envolvendo dois veículos causaram congestionamento na avenida Urberto Calderaro, esquina com a Belo Horizonte, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus e os motoristas que trafegavam pelo local passaram horas para sair da principal via.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11h45. O condutor do da picape branca, modelo Oroch, placa PHM 3725, ficou preso às ferragens e conseguiu ser resgatado.

Já o motorista do outro veículo sofreu apenas escoriações. Ambos dispensaram atendimento do SAMU. Ainda não há informações de como o acidente teria acontecido.

