Motorista foge após colidir com motocicleta estacionada em Manaus

A população pode ajudar com informações que levem à identificação do motorista através de denúncias anônimas pelos canais da polícia.

Logo após o impacto, a motocicleta cai no chão. O motorista do veículo desce, examina os estragos, chega a levantar a moto, mas decide ir embora, deixando o local sem deixar qualquer identificação.

De acordo com o Portal Chora Manaus , o acidente ocorreu por volta da manhã desta segunda-feira, na rua Rio Içá, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças. Um Fiat Mobi preto invadiu a vaga onde estava uma motocicleta Fazer 250 branca, corretamente estacionada na Zona Azul. A câmera mostra o momento exato em que o carro muda de faixa e colide com a moto.

Manaus – Segunda-feira, 14 de julho de 2025 — Um motorista provocou um acidente ao atingir uma motocicleta estacionada e fugiu sem prestar socorro, em plena luz do dia, na Zona Centro-Sul da capital amazonense. O caso foi registrado por câmeras de segurança e será levado às autoridades pelo dono da moto, que promete formalizar denúncia com Boletim de Ocorrência.

