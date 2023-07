Motorista morre após cair na pista suja de óleo e ser esmagado por caminhão em Manaus

Um motociclista, identificado como Diego Peres da Silva, de 28 anos, morreu atropelado, nesta quinta-feira (20), após derrapar na pista suja de óleo na Avenida Santos Dumont, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações da Polícia, a vítima estava dirigindo uma moto Yamaha Crosser 150, no sentido Torquato Tapajós, quando derrapou na avenida, que estava suja de óleo. Diego acabou caindo no chão e foi esmagado por um caminhão, que passou por cima do tórax do homem. Ele estava retornando do trabalho quando sofreu o acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para ajudar no tráfego do local, e pó serragem foi jogado na pista que estava suja com óleo em um trecho de 1 km.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima.

