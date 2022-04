Motorista perde controle de carro e capota em avenida de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo identificado como Rômulo Lopes, e uma passageira identificada como Maiara Mendonça Lima, ficaram feridos após acidente de trânsito na Avenida Djalma Batista, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, Rômulo estava fazendo uma corrida para Maiara quando perdeu o controle do veículo, colidiu com a estrutura de uma passarela e capotou na avenida.

Com o acidente, ambos ficaram bastante feridos dentro do veículo e precisaram ser levados as pressas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, o quadro de saúde dos mesmos não foi divulgado.

A polícia deve investigar as circunstâncias do acidente.