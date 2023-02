Redação AM POST

Um motorista de aplicativo, não identificado, ficou ferido após capotar com o carro no terreno de uma residência, na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Mauazinho, na zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o condutor perdeu o controle do carro enquanto subia uma ladeira, na ocasião, ele capotou no terreno de uma residência.

Por sorte, o condutor não sofreu ferimentos graves.