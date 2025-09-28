A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Motorista tem retrovisor cortado por linha com cerol e faz alerta em Manaus; veja vídeo

Nas imagens, o homem mostra, visivelmente surpreso.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 07:33

Ver resumo

Notícias de Manaus – Um motorista de caminhão passou por um grande susto e aproveitou para emitir um alerta grave de segurança após ter o retrovisor do veículo cortado por uma linha de papagaio com cerol ou linha chilena. O caso aconteceu na área da Manaus Moderna, no Centro da capital, e foi relatado em um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo próprio condutor, que preferiu não se identificar.

PUBLICIDADE

Nas imagens, o homem mostra, visivelmente surpreso, o retrovisor do caminhão com um corte profundo e preciso, resultado do impacto da linha. Ele aproveitou o registro para chamar a atenção da população, destacando o risco ainda maior para motociclistas que circulam pela região central de Manaus.

Leia também: Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

PUBLICIDADE

“Olha ai pessoal, divulga isso ai. Isso aqui na goela de um motoqueiro é desgraça. A linha de papagaio cortou feio”, alertou o motorista, ao mostrar os danos no veículo. Em seguida, ele reforçou que a prática, muitas vezes encarada como uma “brincadeira”, pode tirar a vida de um pai de família em questão de segundos.

O uso de cerol — mistura de vidro moído e cola — e da linha chilena, de poder de corte ainda mais intenso, é proibido por lei em razão do elevado risco de acidentes fatais. Invisível no ar, o material se transforma em uma verdadeira arma, capaz de provocar ferimentos graves ou até mesmo a morte, sobretudo quando atinge o pescoço de motociclistas e ciclistas.

O alerta serve como reforço para a necessidade de fiscalização mais rígida e conscientização da população sobre os perigos dessa prática ilegal e perigosa.

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Motorista cai com carro em igarapé na avenida Brasil e sai ileso em Manaus; veja vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais registram o carro parcialmente submerso entre água e lama.

há 37 minutos

Polícia

Suspeito de ato obsceno em UBS é preso após vídeo viralizar em Manaus

Com a divulgação das imagens, novos relatos começaram a surgir.

há 1 hora

Brasil

Açougue vira alvo de denúncias após colocar cartaz dizendo “petista não é bem-vindo”

Ministério Público e Procon apuram se houve violação de direitos do consumidor.

há 2 horas

Brasil

Homem flagrado com droga é preso pela PF após tentar fugir do aeroporto de Manaus

O suspeito transportaria 4 kg de droga para Joinville (SC).

há 3 horas

Brasil

Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

Primeiro pontífice norte-americano da história, Leão XIV busca dar continuidade à agenda social de Francisco e promete um papado marcado pelo diálogo e pela moderação.

há 5 horas