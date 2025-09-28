Motorista tem retrovisor cortado por linha com cerol e faz alerta em Manaus; veja vídeo

Notícias de Manaus – Um motorista de caminhão passou por um grande susto e aproveitou para emitir um alerta grave de segurança após ter o retrovisor do veículo cortado por uma linha de papagaio com cerol ou linha chilena. O caso aconteceu na área da Manaus Moderna, no Centro da capital, e foi relatado em um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo próprio condutor, que preferiu não se identificar.

Nas imagens, o homem mostra, visivelmente surpreso, o retrovisor do caminhão com um corte profundo e preciso, resultado do impacto da linha. Ele aproveitou o registro para chamar a atenção da população, destacando o risco ainda maior para motociclistas que circulam pela região central de Manaus.

“Olha ai pessoal, divulga isso ai. Isso aqui na goela de um motoqueiro é desgraça. A linha de papagaio cortou feio”, alertou o motorista, ao mostrar os danos no veículo. Em seguida, ele reforçou que a prática, muitas vezes encarada como uma “brincadeira”, pode tirar a vida de um pai de família em questão de segundos.

O uso de cerol — mistura de vidro moído e cola — e da linha chilena, de poder de corte ainda mais intenso, é proibido por lei em razão do elevado risco de acidentes fatais. Invisível no ar, o material se transforma em uma verdadeira arma, capaz de provocar ferimentos graves ou até mesmo a morte, sobretudo quando atinge o pescoço de motociclistas e ciclistas.

O alerta serve como reforço para a necessidade de fiscalização mais rígida e conscientização da população sobre os perigos dessa prática ilegal e perigosa.