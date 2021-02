Motoristas de aplicativo fazem protesto contra o aumento do combustível em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Devido ao aumento no preço do combustível, motoristas de aplicativo e mototaxistas fazem protesto nesta sexta-feira (12), em frente à Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Em alguns postos de gasolina da capital, o valor do combustível chegou a R$ 4,99, no entanto, no interior, o valor oscila entre R$ 5,10 a R$ 5,20.

De acordo com um manifestante, o valor é absurdo, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus.

“Hoje, o motorista de aplicativo faz uma corrida de R$ 10, e fica R$ 4 para a plataforma e R$ 4 para os postos de gasolina. É inadmissível que estejam empurrando goela abaixo o valor abusivo durante essa crise financeira e de saúde pública”, afirmou o homem.

O ato segue de forma pacífica.