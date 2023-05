Motoristas de aplicativos reivindicam melhorias e anunciam paralização do serviço em Manaus

Redação AM POST*

Motoristas de aplicativos prometem paralisar o serviço por 24 horas a partir do início da próxima segunda-feira (15) em Manaus para pressionar as plataformas por melhores condições de trabalho. A concentração dos trabalhadores será no Sambódromo de Manaus a partir de 15h. Eles pretendem colher assinaturas de motoristas para protocolar as reivindicações na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A categoria pede reajuste da tarifa mínima de R$ 6,99 para R$ 12, do preço do quilômetro rodado de R$ 0,84 para R$ 2, medidas para garantir a segurança deles, incluindo o acesso à foto do passageiro e a redução do tempo de espera do passageiro de 5 para 3 minutos. Eles também relatam como problema que a taxa de cancelamento de R$ 5 paga pelo passageiro, não é repassada ao profissionais por algumas plataformas.

A categoria afirma que as conversas com os representantes das plataformas se resumem a solicitações que não são atendidas.