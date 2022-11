Motoristas são autuados por estacionarem em locais proibidos na zona Norte de Manaus

Redação AM POST

Estacionar em local proibido, além de ser infração, também prejudica a fluidez nas vias. Por esse motivo, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), autuou cerca de 40 veículos em uma operação realizada na manhã desta terça-feira, 8/11, no bairro Cidade Nova, zona Norte.

Os agentes de trânsito do IMMU realizaram a operação e percorreram as avenidas Francisco Queiroz, no conjunto Manoa, Noel Nutels e Bispo Pedro Massa, na Cidade Nova. Na ocasião, dois veículos foram removidos para o parqueamento da Prefeitura de Manaus por estarem estacionados em cima da calçada.

“Estamos combatendo as irregularidades dos motoristas que estão cometendo infração aqui na zona Norte. Essas avenidas são de acessos aos centros comerciais e geram um grande fluxo de veículos, por isso, vamos intensificar essas operações”, enfatizou o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Os agentes do IMMU realizaram uma blitz em frente à área bancária situada na avenida Noel Nutels e orientaram os motoristas e flanelinhas que preservem o espaço utilizado pelos pedestres e não estacione nesses locais.

O IMMU está intensificando as operações e fiscalizações neste fim de ano para coibir irregularidades e permitir que as pessoas que forem aos centros comerciais circulem com segurança, para que as vias tenham fluidez.