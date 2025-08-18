Motoristas têm chance final de receber até R$ 4 mil na campanha “Faça a Conta. Use GNV”

Notícias de Manaus – A Campanha “Faça a Conta. Use GNV”, iniciativa do Governo do Amazonas por meio da Cigás, está entrando em sua reta final. Dos 346 bônus previstos, apenas 25 ainda estão disponíveis, aproximando-se do limite de vagas para motoristas interessados em converter seus veículos para gás natural veicular (GNV).

A ação já beneficiou 311 proprietários, totalizando R$ 1.245.300 em incentivos concedidos. A campanha permanecerá ativa até que todos os bônus sejam distribuídos ou até 29 de novembro de 2025, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Benefícios econômicos e ambientais

O taxista Francisco Souza, com 17 anos de experiência, aderiu ao GNV e aprovou os resultados. “Todos os cálculos que eu cheguei a fazer davam economia, por isso, optei pelo GNV”, relatou.

Já o motorista de aplicativo Marcos Paulo Monteiro destacou a redução significativa nos gastos mensais após converter seu carro para GNV e receber o bônus de R$ 4 mil. “Antigamente, eu gastava cerca de R$ 3 mil por mês, e hoje gasto em torno de R$ 1 mil. Está sendo muito bom o benefício do gás natural veicular”, afirmou.

Estudos da Cigás, com base em pesquisa da ANP, indicam que o GNV proporciona economia de até 36% em relação à gasolina e ao etanol. Além do aspecto financeiro, o combustível também contribui para o meio ambiente, reduzindo a emissão de poluentes. Segundo o diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, “o GNV permite percorrer distâncias maiores com menor investimento, além de reduzir significativamente as emissões de poluentes”.

Como participar

Para aderir à campanha, os motoristas devem:

Dar entrada no processo de mudança de característica do veículo junto ao Detran-AM; Levar o veículo a uma oficina credenciada pelo Inmetro para adaptação; Passar por inspeção e vistoria; Regularizar a documentação do veículo; Realizar a inscrição na campanha pelo site gnv.cigas-am.com.br, seguindo todos os requisitos do regulamento.

Para dúvidas, os interessados podem entrar em contato via aplicativo de mensagens pelo número 98420-7876, das 8h às 17h, horário comercial.