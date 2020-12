Motos roubadas são recuperadas durante blitze em Manaus

Redação AM POST

Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) conseguiram recuperar, durante blitze realizadas nas ruas de Manaus, duas motocicletas roubadas. Os dois condutores foram presos.

Uma das apreensões ocorreram na madruga desta sexta-feira (04/12), na avenida Camapuã, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. De acordo com o coordenador-geral do Neot, uma mulher de 18 anos se assustou ao ver os agentes. “Ao lançarmos a placa no sistema, verificamos que o veículo estava com restrição de roubo. A condutora foi encaminhada ao 6º DIP para os procedimentos cabíveis”, contou o coordenador-geral do Neot, Victor Mansur.

A outra apreensão aconteceu na última terça-feira (01/12), também na Cidade Nova. Um homem de 25 anos caiu na blitz do Detran-AM na avenida Noel Nutels. O condutor freou bruscamente e chamou a atenção dos agentes. “No momento da abordagem, ele entregou os documentos e relatou aos agentes que havia acabado de comprar a motocicleta por R$ 2 mil”, contou Mansur.

Segundo o coordenador-geral do Neot, o homem de 25 anos ainda era foragido da Justiça e foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as devidas providências. Na delegacia, o suspeito ainda foi verificado que ele estava com documentos falsos.