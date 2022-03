Mototaxistas de Manaus comemoram entrega de kits de segurança do projeto ‘Motociclista Legal’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

“Esse kit é excelente para a classe”. As palavras são de Carlos Eduardo, de 39 anos, um dos mototaxistas contemplados com o kit de segurança do projeto “Motociclista Legal”, iniciativa que integra o programa “Detran Cidadão”, do Governo do Estado. Ao todo, mil profissionais da categoria foram beneficiados com o kit, composto por um capacete e um colete.

Continua depois da Publicidade

A entrega do benefício foi iniciada, na sexta-feira (25/02), em Manaus. No interior, mototaxistas do município de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital) já receberam os kits.

Mototaxista há dez anos, Carlos Eduardo iniciou na profissão para conquistar a independência financeira e revela que, durante todo esse período, nunca presenciou um projeto como o “Motociclista Legal”.

“Há dez anos que trabalho na categoria, é a primeira vez e veio num momento exato. Depois de uma pandemia que a gente enfrentou, esse kit é excelente para a classe”, frisou Carlos Eduardo.

Continua depois da Publicidade

De acordo com ele, a iniciativa do Governo do Amazonas, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), reforça a atenção e o cuidado que Wilson Lima tem tido com a categoria.

“Quero agradecer ao governador do estado, senhor Wilson Lima. Muito obrigado por estar olhando a classe dos mototaxistas com atenção. Muito obrigado, em nome de toda a classe”, acrescentou o mototaxista.

Continua depois da Publicidade

Padronização – Também contemplado pelo projeto, Antônio Augusto, 31, reforçou a economia que a categoria vai ter com a aquisição dos capacetes e coletes. “É uma forma de contribuição do Estado para conosco, vai ajudar bastante aquelas pessoas que ainda não têm o colete ou que já está meio velho, desgastado, capacete também”, completou.

O mototaxista acredita que, com os itens, ele conseguirá atender ainda mais clientes. “É melhor para o nosso desempenho na rua, para trabalhar legal, aquisição dos clientes, vão ver as pessoas mais bem padronizadas e, com certeza, vão querer acionar a gente”, concluiu Antônio Augusto.

Continua depois da Publicidade

Primeira etapa – Em breve, outras 1,5 mil unidades do kit de segurança serão entregues pelo Detran-AM, em data a ser anunciada.

Sobre o projeto – O “Motociclista Legal” faz parte do programa “Detran Cidadão”, uma iniciativa do Governo do Amazonas que tem como objetivo ofertar aos mototaxistas e motofretistas do Estado os cursos de capacitação e de atualização totalmente gratuitos.

Além do “Motociclista Legal”, fazem parte do programa, também, os projetos “CNH Social” e “CNH na Escola”.