Movimento Conservador AM vai as ruas de Manaus panfletar Fora Lula: “não vamos parar enquanto essa desgraça não sair do país”

Redação AM POST*

O Movimento Conservador Amazonas realizou realizou panfletagem nesta semana panfletagem com mensagem Fora Lula, em Manaus.

“É o primeiro Fora Lula de 2023, vão ter muitos outros. Você de outros cantos do Brasil se movimente também. Já começou e a gente não vai parar enquanto essa desgraça não sair do país”, disse o líder e fundador do movimento, Sérgio Kruke.

“Nosso primeiro evento do ano foi sucesso, mais de 3 mil adesivos distribuídos em 40 minutos. A esquerdalha com ódio, muitos patriotas pelo Brasil já vão realizar atos do mesmo molde, o ForaDilma agora será #ForaLula !”, diz mensagem publicada na pagina do movimento.