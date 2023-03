MP-AM denuncia violência contra crianças autistas, pede condenação de ex-gestora e indenização as famílias das vítimas em Manaus

Redação AM POST*

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) pediu a condenação de ex-gestora, Ieda de Castro Rodrigues, por violência verbal e física contra crianças autistas do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista “Amigo Ruy” (EAMAAR), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Ação Civil Pública (ACP) foi ajuizada na última quinta-feira (09) pelo Promotor de Justiça Vitor Fonsêca e pede indenização no valor de R$ 70 mil, por danos morais coletivos, causados a mães e crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no local.

“Temos provas, por exemplo, de que a ex-gestora, por vezes, duvidava de que algumas crianças tinham autismo. Temos provas de agressões verbais às mães, chamadas de ‘loucas’, e também, de agressões físicas, como puxões pelos braços para que elas saíssem do espaço”, diz o promotor na ação.