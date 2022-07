Mulher descobre que equipe médica ‘esqueceu’ gaze dentro do seu corpo em Manaus

Redação AM POST

Erro médico revelado pelo esquecimento de gaze cirúrgica na cavidade abdominal da paciente Gabriela Muniz, na Maternidade Nazira Daou em Manaus foi causa de pedido de indenização por danos morais, levado ao Judiciário, decorrentes da falha de prestação do serviço público, reconhecidos em decisão nas duas instâncias. Na Corte de Justiça do Amazonas o Desembargador Wellington José Araújo, reconheceu o acerto da sentença e julgou improcedente o recurso da Procuradoria Geral, firmando a responsabilidade objetiva, ante a prova do nexo causal e a culpa do médico durante a realização do procedimento cirúrgico.

Ainda que de forma acidental, o corpo estranho foi esquecido na Paciente e se armazenou dentro da cavidade abdominal, com gravíssimas consequências, apto ao exame da responsabilidade civil, cujo pedido foi realizado na ação indenizatória movida pela vítima, na razão do erro médico fundamentado no esquecimento de corpo estranho em paciente após procedimento de parto na modalidade cesariana.

Não se discutiu a prova da existência da culpa da Administração Pública mas sim a responsabilidade civil objetiva do Estado, dispensando-se a prova da omissão estatal, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que declara, para esses casos, a responsabilidade objetiva dos entes públicos, que responde pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade.

A autora teve diversos problemas de saúde decorrentes da “manutenção’ da gaze em sua cavidade abdominal, de variadas naturezas, envolvendo complicações de saúde, indo desde o suporte de dores abdominais, uso sem sucesso de medicamentos, até a necessidade de realização de ato cirúrgico para a solução do infortúnio pessoal, com reflexos em seus direitos de personalidade, reconhecidos no acórdão.

A Constituição Federal dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, o que norteou a manutenção da condenação do ente público.