Mulher diz que ossada humana encontrada em Manaquiri é de seu filho desaparecido

Após uma ossada ter sido encontrada nessa quarta-feira (22), no município de Manaquiri (distante a 166 quilômetros de Manaus), uma mulher, que não quis se identificar, procurou a reportagem do Portal AM POST para relatar que são os restos mortais de seu filho Marcelo dos Santos Cardoso, de 41 anos, desaparecido deste o dia 26 de Abril deste ano.

De acordo com ela o homem desapareceu quando estava em um flutuante no município. Buscas foram feitas e a canoa que Marcelo estava no dia do desaparecimento, foi encontrada juntamente com sua camisa.

A caveira encontrada estava apenas com uma cueca azul, que foi apontada como pertencente ao desaparecido.

A ossada foi removida e levada ao Instituto Médico Legal (IML), para exames de identificação. A confirmação será feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).