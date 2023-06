Mulher é arremessada de motocicleta após colisão com carro em avenida de Manaus

Duas pessoas, não identificadas, ficaram feridas durante acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (22), na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo cok a polícia, as vítimas estavam em uma motocicleta, quando um carro surgiu e com o susto, o condutor da moto colidiu com a lateral do carro.

Com a batida, a mulher que estava na garupa foi arremessada do veículo e o condutor bateu a cabeça fortemente contra o parabrisa do carro.

Feridos, eles foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levados para uma unidade hospitalar. O quadro de saúde dos mesmos não foi informado.

Redação AM POST