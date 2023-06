Mulher leva tiro no olho nesta segunda-feira, 5, uma mulher, de identidade não revelada, foi atingida por um disparo de chumbinho tático enquanto passava por trás de uma barraca de tiro no shopping Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital. Ela corre o risco de ficar cega devido ao acontecimento.

Segundo o filho da vítima, a mãe passeava no Centro de Compras, que realiza um arraial desde a última sexta-feira, 2, quando passou por trás de uma barraca de tiro. Um dos disparos feito por alguém atravessou o alumínio e entrou no canto do olho dela.

“Eles fizeram a limpeza do olho dela, fizeram a raspagem, só que não conseguem tirar a bala que está alojada, então tem que ser uma cirurgia específica para fazer essa cirurgia, vão ver se conseguem uma vaga pra ela fazer”, relatou o filho.

Redação AM POST