Mulher e criança são atropeladas enquanto atravessavam avenida em faixa de pedestres em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher e uma criança de 7 anos, foram atropeladas por um carro nesta terça-feira (2°), em uma faixa de pedestres próximo à Universidade Fametro, na Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam atravessando a avenida na faixa, quando o carro acabou as atingindo. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

O motorista do carro permaneceu no local e as vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).