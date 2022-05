Mulher e crianças ficam presas em ferragens após acidente entre carro e caminhão baú em Manaus

Redação AM POST

Um carro colidiu com um caminhão baú e caiu em um igarapé, na zona norte de Manaus, nesta quarta-feira (11). O condutor, uma mulher e três crianças estavam no carro e foram socorridas após o acidente.

De acordo com informações, a condutor do veículo conseguiu sair após a colisão, mas a mulher e as crianças ficaram presas nas ferragens do carro e precisaram ser retiradas com a ajuda dos bombeiros.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no local e prestou atendimento as vítimas.