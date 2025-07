Mulher é presa com 15 kg de maconha no Aeroporto de Manaus; entorpecente ia pra Santarém

Após a prisão, a mulher foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos na operação de tráfico e desarticular redes que atuam na distribuição de substâncias ilícitas.

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira (28), a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher que tentava embarcar com aproximadamente 15 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes encontraram a droga acondicionada em tabletes dentro das bagagens da suspeita.

