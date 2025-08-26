Mulher fica ferida em acidente de moto em Avenida do Parque dez, em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira (26), uma mulher ficou ferida após um acidente de moto na Avenida Maneca Marques, próximo ao Parque do Mindu, no bairro Parque 10, em Manaus.

A vítima foi encontrada deitada no chão, indicando que provavelmente estava pilotando a motocicleta no momento da colisão.

O acidente aconteceu no sentido bairro da avenida, uma via bastante movimentada, o que chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

Equipes de emergência do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar socorro e garantir a segurança da vítima.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente ou o estado de saúde da mulher. A Polícia de Trânsito deve investigar as circunstâncias que levaram à colisão.

O trânsito no local pode ter sido afetado temporariamente devido ao atendimento da ocorrência, e motoristas são orientados a redobrar a atenção ao passar pela região.