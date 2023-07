Mulher fica gravemente ferida após colisão entre motocicleta e carro na zona Leste de Manaus

Na noite deste domingo (23), uma mulher ainda não identificada sofreu ferimentos graves em um acidente na zona Leste de Manaus. A colisão ocorreu quando a vítima, que estava em uma motocicleta, colidiu com um carro que saía do Pronto-Socorro João Lúcio.

De acordo com relatos de testemunhas presentes no local, o impacto da batida foi forte, resultando na queda da mulher ao chão. Imediatamente, paramédicos de uma ambulância do Corpo de Bombeiros que passava pelo local prestaram os primeiros socorros e a encaminharam para o próprio Pronto-Socorro João Lúcio.

O acidente provocou congestionamento no trânsito da área, enquanto equipes de resgate trabalhavam no local e os procedimentos de atendimento à vítima eram realizados. Até o momento, não há informações disponíveis sobre eventuais vítimas no carro envolvido no acidente.

Redação AM POST