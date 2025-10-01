Mulher fica gravemente ferida em acidente de motocicleta em Manaus

Notícias de Manaus – Na terça-feira (30), um acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma mulher ferida na Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, em Manaus.

PUBLICIDADE

A vítima, que pilotava uma moto Honda Biz com um passageiro, foi atingida por um carro, resultando na queda do veículo e do casal no asfalto.

O impacto foi significativo, e a mulher sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo. Ela foi rapidamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital nas proximidades para receber atendimento médico adequado.

PUBLICIDADE

O passageiro, por sua vez, não apresentou ferimentos graves e está em boas condições de saúde.

O motorista do carro que causou o acidente ficou no local e ofereceu assistência à mulher ferida, demonstrando responsabilidade após a colisão.

LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quarta em Manaus