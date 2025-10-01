A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Mulher fica gravemente ferida em acidente de motocicleta em Manaus

Colisão na Avenida Constantino Nery deixa vítima e passageiro em situação crítica.

Por Marcia Jornalist

01/10/2025 às 07:04

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na terça-feira (30), um acidente envolvendo uma motocicleta deixou uma mulher ferida na Avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, em Manaus.

PUBLICIDADE

A vítima, que pilotava uma moto Honda Biz com um passageiro, foi atingida por um carro, resultando na queda do veículo e do casal no asfalto.

O impacto foi significativo, e a mulher sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo. Ela foi rapidamente socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital nas proximidades para receber atendimento médico adequado.

PUBLICIDADE

O passageiro, por sua vez, não apresentou ferimentos graves e está em boas condições de saúde.

O motorista do carro que causou o acidente ficou no local e ofereceu assistência à mulher ferida, demonstrando responsabilidade após a colisão.

LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quarta em Manaus

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Homem é detido com fuzil e drogas em condomínio no Tarumã, em Manaus

Ação da polícia levou o suspeito de 41 anos à prisão.

há 2 minutos

Manaus

Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quarta em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 60 minutos

Brasil

Ano de feriadões: 2026 terá calendário favorável com oportunidades de descanso prolongado em todo o Brasil

Dos dez feriados nacionais, nove cairão em dias úteis, e sete deles em segundas ou sextas-feiras.

há 1 hora

Amazonas

Fux mantém número de oito deputados federais do Amazonas para eleições de 2026

O número de eleitos em cada Estado varia proporcionalmente à população.

há 2 horas

Política

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Paulinho da Força tem agenda intensa com parlamentares do PL.

há 3 horas