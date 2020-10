Mulher grava vídeo denunciando multa que recebeu pelo tamanho da placa de sua moto em Manaus

Na noite de terça-feira (20), uma cobradora de ônibus da empresa Açaí, não identificada, postou nas redes sociais vídeo onde relata ter sido multada por um policial militar pelo tamanho da placa de identificação da sua moto, na barreira do Viver Melhor, na Avenida Torquato Tapajós, bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

No vídeo, ela diz que a moto está legalizada e teve vistoria recente pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

“Eu estou passando aqui na barreira do Viver Melhor e eu tirei minha carteira recente, (…), acabei de parar aqui na barreira, ai o policial, me parou na barreira e disse que ele está com autoridade de me multar por conta do tamanho da placa”, desabafou a mulher.

A cobradora disse que foi multada em quatro pontos na carteira e que vai recorrer a seus direitos na Justiça. Conforme ela a moto está toda legalizada e passou na vistoria do Detran-AM.

Com voz de choro ela reclama do transtorno que a ação do PM vai lhe causar. “Eu vou recorrer mas é um trabalho parece que a gente não tem nada para fazer. Eu não tenho tempo pra nada vou ter que me dirigir até o Detran pra limpar meu nome e minha carteira por causa de uma besteira dessa. O rapaz podia fazer o trabalho dele aqui pegar os motoristas sem habilitação, que estão acima da velocidade, ou outras coisas, mas não, ele quer pegar as motos que tem um tamanho de placa certo. O que o tamanho de uma placa vai influenciar?”, questionou.