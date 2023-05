Mulher incendeia a própria casa no bairro Cidade de Deus em Manaus

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 12, uma mulher identificada como Rosivania ateou fogo no próprio apartamento no conjunto residencial Viver Melhor II, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), os vizinhos relataram que a proprietária do imóvel ateou fogo na casa durante um possível surto. Ninguém sabe qual foi o motivo real do sinistro até o momento.

As chamas foram controladas e houve perda de alguns eletrodomésticos atingidos pelo incêndio. Os bombeiros realizaram vistoria no local e retornaram ao posto após a contenção do incidente.

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também acompanharam a ocorrência.