Mulher morre após ser atropelada por carro em alta velocidade em Manaus

Na noite dessa sexta-feira, 9, uma jovem, não identificada, morreu atropelada por um veículo modelo celta, cor preta, na Avenida Brasil, bairro São Jorge, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações da Polícia, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A mulher pedia um carro por aplicativo com destino ao bairro da Betânia, quando atravessou a Avenida e foi atingida pelo carro que passava em alta velocidade.

Ela arremessada por vários metros, caindo próximo às margens do igarapé do Franco. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Redação AM POST