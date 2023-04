Mulher morre em grave acidente no Centro de Manaus

Redação AM POST

Uma mulher identificada como Fernanda Rodrigues Pinheiro, de 18 anos, faleceu em um grave acidente que ocorreu na noite de sexta-feira (14) no Centro de Manaus.

O acidente envolveu dois carros que colidiram no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com Avenida Ramos Ferreira. Segundo informações da polícia, um carro modelo BMW avançou o sinal e colidiu com a lateral do Ford Ka, que era conduzido por um motorista de aplicativo de transporte.

O impacto da batida foi tão forte que as duas pessoas que estavam no Ford Ka foram arremessadas para fora do veículo. A vítima morreu no local, enquanto o motorista do Ford Ka foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio em estado grave.

O condutor da BMW e os passageiros foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais, após populares tentarem agredi-lo. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo de Fernanda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou atendimento aos sobreviventes no local.