Mulher que estava desaparecida é encontrada morta dentro de casa em Manaus

Redação AM POST

Uma mulher, identificada como Maria dos Santos Souza , de 53 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (8), na rua floresta, na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, Maria estava desaparecida desde o último sábado (5) e morava com a mãe. No entanto, a vítima estava sozinha na residência e por não ter entrado em contato com ninguém e nem dado notícias, os familiares decidiram ir na casa da mesma.

Ela foi encontrada com metade do corpo em cima da cama (cintura para baixo), e a outra parte no chão (cabeça e tronco), além de sangue, também se encontrava em estado avançado de decomposição.

Ainda não há informações sobre como ocorreu a morte de Maria, mas o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para mais apurações.