Mulher sofre fratura na coluna após agressão com capacete pelo ex-companheiro em Manaus

Notícias de Manaus -Uma mulher foi gravemente agredida pelo ex-companheiro na sexta-feira, 15 de agosto, na rua 6, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

Durante uma discussão, o homem arremessou um capacete contra a vítima, que caiu desacordada e sofreu uma fratura na coluna. A agressão foi capturada por câmeras de monitoramento instaladas no local.

Nas imagens, o casal aparece conversando em frente a uma casa. Inicialmente, a mulher tenta acalmar o homem, que se afasta momentaneamente, mas logo a discussão recomeça.

A vítima entra e sai da residência enquanto o conflito se intensifica. Em seguida, o agressor lança o capacete, atingindo a mulher com força.

Após o ataque, o homem fugiu em uma motocicleta sem prestar socorro. Familiares informaram que a vítima está internada no Hospital João Lúcio, onde deverá passar por cirurgia devido à gravidade da fratura.

Segundo a irmã da mulher, a briga teria sido motivada pela recusa do ex-companheiro em devolver um valor referente ao aluguel do imóvel. A vítima já havia registrado boletim de ocorrência contra ele meses antes.

A Polícia Civil acompanha o caso para providências legais.