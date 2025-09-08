Mulher sofre grave acidente de moto em frente à Arena da Amazônia

Notícias de Manaus – Uma mulher ficou gravemente ferida após sofrer um acidente de motocicleta no início da tarde desta segunda-feira (8/9), em frente à Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus. A vítima, ainda não identificada, apresentou fraturas expostas nas duas pernas depois de perder o controle do veículo e cair violentamente no asfalto.

O acidente ocorreu por volta das 12h e mobilizou pedestres e motoristas que passavam pela via. De acordo com testemunhas, a motociclista trafegava em alta velocidade quando perdeu o equilíbrio, sendo arremessada ao chão com grande impacto.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que a mulher, em intensa dor, recebe auxílio de populares. Pessoas que estavam próximas prestaram os primeiros cuidados, tentando acalmá-la e sinalizaram a pista para evitar novos acidentes no trecho.

Poucos minutos após o ocorrido, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local. Os profissionais realizaram a imobilização da vítima e providenciaram sua transferência, em estado grave, para uma unidade hospitalar da capital.

Ainda não há informações sobre a identidade da motociclista nem sobre seu estado de saúde após o atendimento médico inicial.