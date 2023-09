Mulher vítima de acidente entre micro-ônibus e motocicleta morre após dias internada em Manaus

Manaus/AM– Após 20 dias internada, Jaqueline Azevedo Ferreira, de 30 anos, faleceu após ser vítima do trágico acidente envolvendo um micro-ônibus e uma motocicleta que ocorreu no último dia 18 de agosto na frente de um shopping na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus. A informação foi divulgada pelo Portal do Holanda.

Jaqueline estava conduzindo uma motocicleta, na qual o seu companheiro também estava presente, quando foram atingidos por um micro-ônibus conhecido como “Amarelinho”. O impacto da colisão resultou no lançamento do casal na pista.

Os feridos permaneceram no asfalto até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que rapidamente prestou socorro às vítimas e as encaminhou para uma unidade hospitalar.

Acidente na frente do Vianorte, em Manaus pic.twitter.com/5X5fU6zg6T — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) August 19, 2023

As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A polícia está analisando as imagens de câmeras de segurança próximas ao local para obter mais informações sobre o ocorrido. A finalidade é esclarecer as possíveis causas do incidente e, se houve alguma responsabilidade, identificar os responsáveis.